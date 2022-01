Granate aus ersten Weltkrieg auf Dachboden in der Börde gefunden

Bei Aufräumarbeiten auf dem Dachboden eines Hauses in Bösdorf in der Börde, hat ein 66-Jähriger eine Granate gefunden. Diese stammt, laut Polizei, aus dem ersten Weltkrieg.

Bösdorf (vs) - Bei Aufräumarbeiten auf einem Grundstück in Bösdorf (Ortsteil der Stadt Oebisfelde-Weferlingen) in der Börde ist am Montag (24. Januar) ein metallischer Gegenstand gefunden worden. Der 66-jährigen Finder rief daraufhin die Polizei.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, prüfte die Polizei die beschriebene Situation und informierte den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Die Fachkollegen stellten fest, dass es sich um eine Splittergranate handelt. Die Granate stammt aus der Zeit des ersten Weltkrieges und soll ein französisches Modell sein.

Vermutlich gelangte diese Granate auf den Dachboden des Nebengelasses, als der Hof nach dem zweiten Weltkrieg von der russischen Armee besetzt wurde, konnte die Eigentümerin des Hauses sich erinnern. Ihr Urgroßvater hatte den Hof errichtet und es wurde dort jahrelang eine Schmiede betrieben.

Bei den Aufräumarbeiten auf dem Dachboden des Nebengelasses wurde nunmehr auch alles „Altmetall“ weggeräumt, wodurch die Granate zu Tage trat. Jetzt ist der Boden leer.