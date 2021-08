Haldensleben: 26-Jähriger verwechselt rechts und links und baut Unfall

Zu einem Verkehrsunfall ist es gestern (26. August 2021) auf der B 71 in Richtung Gardelegen gekommen. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem Auto seitlich in ein weiteres Auto.

Haldensleben (vs) - Ein 26-jähriger Mann ist gestern gegen 14.45 Uhr mit seinem Pkw auf der B 71 in Richtung Gardelegen unterwegs gewesen und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, schaltete er dazu seinen rechten Blinker ein und verlangsamte die Fahrt. Die nachfolgende 56-jährige Fahrerin eines Autos blinkte links und fuhr an dem Wagen vorbei. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, bog der junge Mann nach links ab und es kam zum Zusammenstoß.

Er hatte den Blinker auf der falschen Seite eingeschaltet, erklärte er. Die Beifahrer in beiden Fahrzeugen (24, 58 Jahre) wurden leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden.