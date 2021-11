Haldensleben: 57-Jährige fährt Kind auf Rad an - Junge fährt weinend weiter zur Schule

Eine 57-jährige Autofahrerin hat Donnerstagfrüh (4. November) beim Abbiegen einen jungen Radfahrer in Haldensleben übersehen. Der Junge stürzte. Als die Frau fragte, wie es ihm ginge, erklärte er weinend, dass er zur Schule müsse.

Haldensleben (vs) - Ein Auto ist am Donnerstag (4. November) gegen 7.15 Uhr die Straße Kronesruh in Haldensleben entlanggefahren und wollte auf die Alvensleber Landstraße auffahren.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, übersah die Fahrerin einen Jungen auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Junge stürzte.

Die 57-jährige Frau stieg aus dem Fahrzeug und fragte ihn nach seinem Befinden. Der Junge humpelte und erklärte weinend, dass er aber jetzt zur Schule müsse. Dann fuhr er mit dem Rad weiter. Die Fahrzeugführerin wollte ihn nicht noch zusätzlich festhalten und fuhr dann zur Polizei, um dort den Unfall zu melden.

Der Junge wurde ausfindig gemacht. Er hat einen gehörigen Schrecken bekommen und ein paar blaue Flecken. Sonst geht es ihm aber gut. Ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung wurde eingeleitet.