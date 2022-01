Haldensleben: 62-Jähriger fährt betrunken in Straßengraben und kann nicht aussteigen

Ein 62-jähriger Autofahrer ist am Dienstag (11. Januar) in Haldensleben von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Der Mann war betrunken und pustete 2,53 Promille.

Haldensleben (vs) - Der 62-jährige Fahrer eines Smart mit Automatik ist am Dienstag (11. Januar) gegen 14.40 Uhr auf der Wedringer Straße in Haldensleben nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren.

Der Mann blieb im Auto sitzen. Wie ein Polizeisprecher des Polizeireviers Börde mitteilte, habe der Mann nicht alleine laufen können, da er auf Gehilfen angewiesen sei.

Außerdem wurde ein deutlicher Alkoholgeruch trotz Mund-Nasen-Schutz wahrgenommen. Der Mann pustete 2,53 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.