Haldensleben: Rasender Pizzadienst-Fahrer erhält Fahrverbot und 560 Euro Bußgeld

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am 19. Juni 2022 in Haldensleben wurde ein Essenslieferant aus dem Verkehr gezogen.

Haldensleben (vs) - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Sonntag, den 19. Juni 2022 zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr in Haldensleben wurde Am Künneckenberg die Geschwindigkeit der durchfahrenden Fahrzeuge gemessen.

Insgesamt wurden während der Kontrollzeit 53 Fahrzeuge überprüft. Von denen waren vier schneller, als dort mit 50 km/h erlaubt ist. Die höchste Geschwindigkeit erzielte ein Pizzadienst mit 107 km/h. Da wird der Fahrer mit einem Fahrverbot von zwei Monaten, einem Bußgeld in Höhe von 560 € und zwei Punkten in Flensburg rechnen müssen.