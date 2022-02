Haldensleben: Unbekannte Täter brechen bei McDonald's ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag (17. Februar) in den McDonald's in Haldensleben eingebrochen und haben versucht den Tresor zu öffnen. Letztendlich mussten sie sich mit etwas anderem begnügen.

Haldensleben (vs) - Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht (17. Februar) in das Fastfood Restaurant McDonald's in Haldensleben in die Nathusiusstraße eingebrochen und haben versucht, den Tresor zu öffnen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, ist dabei Sachschaden am Tresor und an der Wand entstanden, an welcher der Tresor befestigt ist. Die Öffnung misslang den Tätern jedoch.

Stattdessen nahmen diese Muffins und Getränke mit. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.