Haldensleben: Unbekannte Täter stehlen Kasse und Lebensmittel aus Regiomaten

Haldensleben (vs) - Unbekannte Täter haben in Haldensleben in der Lüneburger Heerstraße heute früh (16. August) gegen 4.45 Uhr einen „Regiomaten“ geöffnet und aus der Wechselgeldkassette Bargeld entwendet.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, haben die Täter auch einen Teil der angebotenen regionalen Lebensmittel mitgenommen. Die angebrachte Überwachungskamera konnte die Täter aufnehmen. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.