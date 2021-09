Hillersleben: Unbekannte brechen in Praxis ein - Zeugen gesucht

In Hillersleben haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Praxis unter anderem Bargeld entwendet.

In Hillersleben wurde in eine Praxis eingebrochen.

Hillersleben (vs) - In der Nacht von Freitag zu Samstag (24. und 25. September) brachen unbekannte Täter durch ein Kellerfenster in eine Praxis in Hillersleben ein und entwendeten dabei Bargeld, einen Reisepass sowie Geldkarten.

Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Spurensicherung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/470 entgegen