Zeugen Gesucht Ist betrunkener Fahrradfahrer mit Transporter in Haldensleben zusammengestoßen?

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch (9. Februar) an der Kreuzung Köhlerstraße – Gerikestraße in Haldensleben gekommen. Dabei ist nicht klar, ob der betrunkene Fahrradfahrer mit dem Transporter zusammengestoßen ist oder die Fahrerin des Fahrzeugs anhielt, um zu helfen.