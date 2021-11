Landkreis Börde: Rettungswagen kippt um - 21-Jährige verletzt

In Eichenbarleben im Landkreis Börde ist am Donnerstagmorgen (4. November) ein Rettungswagen umgekippt. Der 51-jährige Fahrer kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Eichenbarleben (vs) - In Eichenbarleben ist in der Nacht zu Donnerstagmorgen (4. November) gegen 5 Uhr in der Magdeburger Straße ein Rettungswagen umgekippt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, kam der 51-jährige Fahrer in einer Linkskurve nach rechts gegen den Bordstein und stieß dann mit einem dahinterliegenden Findling zusammen. Daraufhin kippte der Rettungswagen auf die Fahrerseite.

Die 21-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Transportiert wurde zu diesem Zeitpunkt keine Person. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro.