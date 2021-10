Landkreis Börde: Unfall auf der B71 - 59-jährige Frau schwer verletzt

Auf der B71 ist es am Sonntag (24. Oktober) im Landkreis Börde zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer.

Auf der B71 ist es am Sonntag (24. Oktober) im Landkreis Börde zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer.

Landkreis Börde (vs) - Auf der B71 von Magdeburg in Richtung Salzwedel ist es auf Höhe der Kreuzung zur „Star“-Tankstelle am Sonntag (24. Oktober) gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, ist eine 59-Jährige mit ihrem VW-Golf aus Richtung Ebendorf gekommen und wollte geradezu auf das Tankstellengelände fahren.

Im Kreuzungsbereich übersah die Frau den aus Richtung Magdeburg kommenden Audi. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrzeugführerin des VW-Golf wurde schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Der 62-Jährige Fahrer des Audi, sowie dessen Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls im Krankenhaus behandelt.