Lebensmittelautomat in Haldensleben aufgebrochen - Schaden: 800 Euro

Unbekannte Täter haben in der Nacht (20. Januar) einen Lebensmittelautomaten in Haldensleben zerstört und Lebensmittel gestohlen. Zuvor verhängten sie die Kameras und unterbrachen die Stromversorgung.

Haldensleben (vs) - Ein Lebensmittelautomat in der Lüneburger Heerstraße in Haldensleben ist in der Nacht (20. Januar) gegen 2.53 Uhr aufgebrochen worden.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, waren zwei Tatverdächtige auf den Aufnahmen der Überwachungskamera zu sehen, die in das Automatenhäuschen gehen und dann die Kameras zuhängen und später die Stromversorgung unterbrechen.

Die Täter zerstörten eine Sicherheitsscheibe eines Automaten und entwendeten diverse Lebensmittel. Der Gesamtschaden beträgt ungefähr 800 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.