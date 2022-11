A2 - Unfall in Richtung Hannover: Bergungsarbeiten dauern an

Ein 23-jähriger Lkw-Fahrer hat am Montagmorgen auf der A2 in Richtung Hannover einen Verkehrsunfall verursacht. Der rechte Fahrstreifen ist für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt.

Der 23-Jährige fuhr mit seinem Sattelzug auf der A2 in Richtung Hannover, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Auf Höhe der Ortschaft Nordgermersleben im Landkreis Börde kam er mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den angrenzenden Straßengraben, kippte nach rechts um und blieb dann auf der Beifahrerseite liegen.

Lkw-Unfall auf der A2 - Staus in Richtung Hannover

Der Mann blieb dabei unverletzt. Er gab an hinter dem Lenkrad eingeschlafen zu sein. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Für die Zeit der Bergung musste der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hannover gesperrt werden. Die Bergung wird voraussichtlich bis in den Nachmittag andauern.