Eine 20-jährige Autofahrerin will auf der Hauptstraße in Bülstringen mit ihrem Pkw in Richtung Flechtingen abbiegen. Dabei übersieht sie einen ihr entgegenkommenden Biker. Das hat verheerende Folgen.

Der 38-jährige Fahrer dieses Motorrades wurde nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw in Bülstringen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bülstringen - Bei einem Verkehrsunfall am Sonnabend ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin kurz vor 17 Uhr auf der Hauptstraße in Bülstringen in Richtung Calvörde. Auf Höhe des dortigen Friedhofs wollte sie links in Richtung Flechtingen abbiegen. Dabei übersah sie einen aus Richtung Calvörde entgegenkommenden 38-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die junge Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall nur leicht. Sie konnte von den Sanitätern des Rettungsfahrzeuges vor Ort behandelt werden.

Die Polizei hat nun gegen sie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.