Stau Unfall auf A2: Ausfahrt Irxleben gesperrt - Dieseltanks laufen aus

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Lkw auf der A2 in Richtung Hannover am Mittwochmorgen (24. November) bei der Ausfahrt Irxleben gegen die Leitplanke gefahren. Dabei wurden Dieseltanks beschädigt. Aufgrund der Aufräumarbeiten staut es sich an der Ausfahrt Irxleben.