Nach Unfall auf L24: Wrack des überschlagenen Autos sorgt für Verwirrung

Rottmersleben/Hundisburg - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 24 im Landkreis Börde wurde am Freitagmorgen ein Autofahrer verletzt. Der Mann war mit seinem Kleinbus von Rottmersleben in Richtung Hundisburg unterwegs, als er in einer gefährlichen Linkskurve verunglückte.