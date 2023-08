Ein noch junger Motorradfahrer ist vor einer Polizeikontrolle in Haldensleben geflüchtet, so die Polizei.

17-Jähriger flüchtet auf Motorrad vor Polizei in der Börde

Ein Motorradfahrer ist in Haldensleben vor einer Polizeikontrolle geflüchtet.

Haldensleben (vs) - Polizeibeamte des Polizeireviers Börde bemerkten währen der Streife in Haldensleben ein Suzuki-Motorrad, das sich im Gegenverkehr befand und an dem keine Kennzeichentafeln angebracht waren.

Die Beamten wendeten den Streifenwagen, um den 17-jährigen Fahrzeugführer zu kontrollieren. Dieser missachtete allerdings die Haltesignale der Beamten und versuchte zu flüchten. Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Johann-Gottlob-Nathusius-Straße beabsichtigte der 17-Jährige durch Umfahren der Tankstelle die Beamten abzuhängen.

Aufgrund eines technischen Problems mit dem Motorrad konnte er seine Fluchtfahrt aber nicht fortsetzen und wurde gestoppt. Die anschließende Kontrolle ergab, dass das Kraftrad nicht haftpflichtversichert war und der 17-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung.