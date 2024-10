Ein junger Autofahrer hat am Abend die Flucht vor der Polizei im Landkreis Börde ergriffen und hat bei der Verfolgung einen Unfall verursacht. Der junge Mann am Steuer hatte Gründe für sein Fluchtverhalten.

Verfolgungsfahrt endet an Mauer

Eine spätabendliche Routinekontrolle der Polizei endet im Landkreis Börde in einem Unfall. Der junge Fahrer hatte allen Grund zum Fliehen. (Illustration)

Wefensleben - Die routinemäßige Kontrolle eines Autofahrers durch die Polizei ist in Wefensleben im Landkreis Börde in einer Verfolgungsfahrt und an einer Mauer geendet.

Der 18-Jährige am Steuer des Pkw rammte in der Dunkelheit nicht nur die Mauer, sondern auch einen Streifenwagen, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann saß demnach ohne Führerschein am Steuer und hatte zudem nachweislich Cannabis konsumiert.

Nach dem Unfall am Samstagabend erwartet den 18-Jährigen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.