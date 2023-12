Ein 46-Jähriger wurde bei einem Unfall in Haldensleben schwer verletzt, so die Polizei.

Fußgänger nach Unfall mit Auto in Haldensleben schwer verletzt

In Haldensleben ereignete sich ein schwere Unfall.

Haldensleben/vs - In Haldensleben kam es am Nikolaustag gegen 19.15 Uhr zu einem folgenschweren Unfall in der Magdeburger Straße.

Ein 26-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Magdeburger Straße und beabsichtigte nach rechts auf die Althaldensleber Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 46-jährigen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fußgänger, bei dem sich er 46-Jährige schwer verletzte. Dieser wurde durch Rettungskräfte in das Klinikum Haldensleben verbracht, heißt es in einer Pressemitteilung.