Ein Autofahrer hat am Samstagmittag in Haldensleben mit einem Transporter mehrere parkende Autos beschädigt und einen Baum gefällt. Der Mann war offenbar betrunken.

Betrunkener Fahrer kracht mittags in Haldensleben ungebremst in parkende Autos

Mehrere Autos wurden bei einem Unfall in Haldensleben beschädigt.

Haldensleben - Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Samstagmittag in Haldensleben gekommen, ein offenbar betrunkener Autofahrer hat die Kontrolle über seinen Transporter verloren und krachte in mehrere parkende Autos.

Laut Polizei hatten Zeugen beobachtet, wie der Transporter gegen 12.10 Uhr in der Magdeburger Straße in der Kurve ungebremst in mehrere parkende Fahrzeuge fuhr und diese zusammenschob.

Ein dabei getroffenes Auto prallte auf ein weiteres, worauf dieses einen Baum fällte, der daraufhin auf ein drittes Auto stürzte.

Der Transporter konnte noch in unmittelbarer Umgebung festgestellt werden. Laut Polizeimeldung begab sich der 29-jährige Fahrer des Transporters zu Fuß zurück zur Unfallstelle.

Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 2,50 Promille ergab.