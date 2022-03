Polizei Haldensleben: Zwei Alkoholfahrten in nur kurzer Zeit

In nur kurzem Zeitabstand hatte die Polizei in Haldensleben gleich zwei Mal mit betrunkenen Autofahrern zu tun.

Haldensleben (vs) - Am frühen Abend des 4. März stellten Beamte des Polizeirevier Haldensleben in der Neuhaldensleber Straße einen Ford Mondeo fest und entschlossen sich, Fahrzeug und Fahrzeugführer einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Dabei wurde bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer aus Haldensleben ein Atemalkoholwert von 1,1 Promille festgestellt. Weiterhin ergab eine Überprüfung des Fahrzeugs, dass dieses keinen gültigen Versicherungsschutz besaß. Im Anschluss wurde der Mann zur Durchführung einer beweissicheren Blutprobenentnahme in das Klinikum Haldensleben verbracht. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, so die Polizei.

Nur ein paar Stunden später, am frühen Morgen des 5. März, stellten Beamte des Polizeirevier Haldensleben auf der B71, Höhe AGIP-Tankstelle, einen auffällig lackierten PKW Smart fest. Selbiges Fahrzeug befand sich wenig später parkend an einer Bushaltestelle in der Gerikestraße.

Beim Überprüfen des Fahrzeugs, bemerkten die Einsatzbeamten, dass der 34-jährige Fahrzeugführer aus Wolmirstedt, offenbar am Steuer eingeschlafen war. Während der anschließenden Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,62 Promille.

Im Anschluss wurde der Mann zur Durchführung einer beweissicheren Blutprobenentnahme in das Klinikum Haldensleben verbracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, heißt es am Ende der Pressemitteilung.