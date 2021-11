Polizei in Haldensleben erwischt zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Haldensleben/Niederndodeleben (vs) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der Gerikestraße in Haldensleben ein weißer Mercedes am 5. November angehalten. Der 59-jährige Fahrzeugführer gab an, dass er auf Grund eines Einbruchalarms unterwegs zu einem Autohaus ist. Die kontrollierenden Beamten zögerten nicht lange und überprüften gemeinsam mit dem Fahrzeugführer das angegebene Objekt. Der Einbruch bestätigte sich zum Glück nicht, jedoch konnten die Beamten Gleichgewichtsstörungen und Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer feststellen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,77 Promille. Es erfolgten Blutprobenentnahme und Sicherstellung des Führerscheines, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die zweite Tat ereignete sich in Niederndodeleben, genauer gesagt in der Magdeburger Straße, am 6. November gegen 1.40 Uhr.

Als ein Fahrzeug in der Ortslage Niederndodeleben einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, versuchte sich die 52-jährige Fahrzeugführerin der Kontrolle zu entziehen, indem sie mit überhöhter Geschwindigkeit die Ortslage befuhr, so die Polizei. Erst durch den Einsatz von Anhaltesignal und Blaulicht konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt werden.

Bei der Fahrzeugführerin wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,69 Promille. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines.