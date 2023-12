Haldensleben/vs - Der 29-jährige Fahrer eines Audi fuhr am 2. Dezember gegen 18.30 Uhr zusammen mit zwei weiteren Insassen auf der B71 aus Richtung Haldenleben kommend in Richtung Letzlingen.

Dort wollte er ein Auto überholen. Dabei übersah der Fahrer eine entgegenkommende 23-jährige Opelfahrerin. In der Folge kam der Audi ins Schleudern, prallte mit dem Heck gegen die Front des Opels, kam von der Straße ab und überschlug sich.

Die 23-jährige Opelfahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer, ebenso ein siebenjähriges Kind, welches hinten in dem Audi saß. Beide mussten in das Klinikum Haldensleben gebracht werden. Der 29-jährige Audifahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt, so die Polizei.