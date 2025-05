Eine Zwölfjährige soll in Eilsleben von einem Mann sexuell missbraucht worden sein. Einen Tag später kam es auf einem Autohof zur versuchten Vergewaltigung einer 30-Jährigen.

Zwei Taten, ein Täter? Junges Mädchen und Frau in der Börde sexuell missbraucht

Eilsleben/Uhrsleben. - Am Montag und am Dienstag wurden der Polizei im Landkreis Börde zwei sexuelle Übergriffe gemeldet.

Sexueller Missbrauch in Eilsleben

Per Notruf war bei der Polizei am Montag gegen 14 Uhr die Meldung eingegangen, dass ein unbekannter Mann eine Zwölfjährige in Eilsleben sexuell missbraucht haben soll.

Das Mädchen soll sich stark gewehrt haben, sodass der Täter von ihr abließ, teilt die Polizei mit.

Er flüchtete demnach in unbekannte Richtung. Ein Tatverdächtiger konnte bei der anschließenden Suche nicht gefunden werden.

Versuchte Vergewaltigung auf Autohof in Uhrsleben

Der zweite Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 2 Uhr auf dem Gelände eines Autohofs in Uhrsleben. Dort wurde eine 30-Jährige das Opfer einer versuchten Vergewaltigung.

Sie soll durch einen Mann festgehalten und gewürgt worden sein. Dabei soll der Täter versucht haben, sie zu entkleiden. Die Frau leistete massiv Widerstand. Der Täter ließ auch hier von ihr ab und flüchtete.

Im Verlauf des Tages hat die Polizei einen 23-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln können. Er wurde vorläufig festgenommen.

Ob der junge Mann für beide Taten verantwortlich ist, muss noch geklärt werden.