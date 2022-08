Versuchter Einbruch in McDonalds-Filiale in Hohenwarsleben

Zwei noch unbekannte Täter haben vesucht, in eine Fast-Food-Filiale in Hohenwarsleben einzubrechen.

In eine McDonalds-Filiale in Hohenwarsleben wurde versucht einzubrechen.

Hohenwarsleben (vs) - Am 1. August im Zeitraum von 1.50 bis 2.00 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter in die Mc-Donalds Filiale einzubrechen. Dies bemerkte eine Mitarbeiterin und sprach die beiden an, welche sich daraufhin umgehend vom Tatort entfernten.

Trotz zeitnahem Eintreffen der Polizei und einer guten Täterbeschreibung (männlich, 170-175 Zentimeter, schlank und schwarz gekleidet) konnten die Täter nicht ergriffen werden. Es wurde eine Spurensuche und –sicherung durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat und zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904 478 0 entgegen.