Polizei: Zwei schwere Autounfälle in der Börde

Gleich zwei schwere Unfälle ereigneten sich in nur wenigen Minuten in der Börde, so die Polizei

Haldensleben/Dolle (vs) - Der erste Unfall ereignete sich am 25. Juni gegen 17.55 Uhr in der Dessauer Straße in Haldensleben. Der Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die Dessauer Straße aus Richtung Bülstringen kommend. Auf Höhe der Bahnunterführung geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen, wodurch sich das Leichtkraftrad unter dem Auto verkeilte. Der 17-jährige Kradfahrer kam auf der Fahrbahn zum Liegen und wurde anschließend schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht, die beiden Insassen des Autos blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils rund 5.000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich nur fünf Minuten später. Die Fahrerin eines Opel befuhr die B 189 von Stendal kommend in Richtung Dolle. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet sie dort nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte drei Bäume und kam anschließend am Waldrand zum Stehen. Durch andere Verkehrsteilnehmer konnte die 48-jährige Frau bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden.

Nach erfolgter medizinischer Erstversorgung wurde die Frau schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht, am Auto entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, so die Polizei in einer Pressemitteilung.