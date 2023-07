Eskalation: Mehrere Menschen gehen bei einer Familienfeier in der Hohen Börde aggressiv aufeinander los. Dann kommt es zum Polizeieinsatz.

Familienfeier eskaliert in der Börde: Feiernde gehen aggressiv aufeinander los

Aggressives Ende einer Familienfeier: Zu einem Polizeieinsatz ist es in der Nacht zu Sonnabend in der Hohen Börde gekommen. Symbolbild:

Hohe Börde (vs) - Zu einer aggressiven Auseinandersetzung ist es in der Nacht zum Sonnabend mit anschließendem Polizeieinsatz ist es bei einer Familienfeier in der Hohen Börde gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach habe zunächst eine der anwesenden Personen mehrere Gäste beleidigt und bedroht. Bei Eintreffen der Polizei hätten sich aber bereits mehrere Personen verbal aggressiv verhalten. Dies habe ein erhöhtes Polizeiaufgebot erforderlich gemacht.

Es sollen mehrere Platzverweise ausgesprochen worden sein, heißt es.