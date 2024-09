Angriff in der Börde: Vier Rassisten prügeln in Niederndodeleben auf afghanische Frau ein

Niederndodeleben. - Eine afghanische Frau ist am Mittwochnachmittag am Bahnhof in der Hohendodeleber Straße in Niederndodeleben von vier Angreifern wegen ihres Aussehens verprügelt worden, wie die Polizei erst jetzt meldet.

Demnach attackierten vier Angreifer die Frau aufgrund ihrer Herkunft, als sie gerade von der Arbeit kam. Auf Höhe des Bahnhofes sei die Geschädigte von einer Frau zunächst nach ihrer Herkunft gefragt worden, berichtet die Polizei. Anschließend habe ein Mann sie am Handgelenk gepackt. Die Frau und zwei weitere Männer hätten dann auf sie eingeprügelt und mit einer ausländerfeindlichen Parole beschimpft.

Die Frau wurde bei dem Angriff verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können: Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 03904/4780 zu melden.