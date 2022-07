Video: Mann überfährt Ex-Freundin in der Börde mit Auto 

In Rottmersleben im Landkreis Börde ist ein Mann nach einem Streit mit seiner Ex-Freundin mit einem Auto über sie gefahren. Die Polizei geht von einer versuchten Tötung aus. Was ist passiert?

In der Börde hat ein 41-Jähriger versucht, seine ehemalige Lebensgefährte zu töten. Zumindest nahm er dies billigend in Kauf.

Rottmersleben (cc) - Am Montag, 4. Juli, ist eine 45-jährige Frau in Rottmersleben fast gestorben. Ihr Ex-Freund hat versucht sie zu töten, indem er versucht hatte, sie mit einem Auto zu überfahren. Nach einem Streit ist die Situation in der Hauptstraße eskaliert.