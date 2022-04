Bebertal/Bodendorf (vs) - Zu einem schweren Unfall mit stark Verletztem stundenlanger Straßensperrung kam es am Vormittag bei Bebertal in der Börde. Dies teilt eine Sprecherin der Polizei mit.

Demnach fuhr der 25 Jahre alte Mann auf der K1150 von Bodendorf kommend in Richtung Bebertal, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der Traktor geriet erst seitlich gegen einen am Straßenrand stehenden Baum bevor er auf Seite kippte. Der 25-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Weshalb es zu dem Unglück kam, ist bislang noch unklar. Ein medizinischer Notfall beim Fahrzeugführer kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Die Sperrung der Straße in Folge des Unfalls zwischen Bebertal und Bodendorf wird voraussichtlich bis 13 Uhr bestehen.