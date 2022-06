Lebensgefahr nach Verfolgungsjagd - Straftäter fährt in der Börde gezielt auf Polizisten zu

Haldensleben/Stendal - „Die Situaition für unsere Kollegen war lebensbedrohlich", so Matthias Lütkemüller, Sprecher der Polizei des Landkreises Börde. Am Donnerstagmorgen, 16. Juni, hatte sich ein Autofahrer über 50 Kilometer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Im Vorfeld entwendete er aus einer Tankstelle an der B189 in Stendal eine Sonnenbrille, ein Basecap und einen Spannungswandler.

Anschließend raste der Mann über die Bundesstraße 71 in Richtung Haldensleben. Kurz vor der Kreisstadt durchbrach der Fahrer mit seinem Opel-Vectra eine aufgebaute Polizeisperre. Lütkemüller: „Der Tatverdächtige hat dabei mit seinem Fahrzeug genau auf die Kollegen gezielt, um diese mit hoher Geschwindigkeit zu treffen. Die Polizisten konnten sich nur mit einem Sprung zur Seite retten."

Die B71 bei Haldensleben musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Foto: Matthias Strauß

Danach verlor der Tatverdächtige die Kontrolle über sein Fluchtauto und landete mit dem Opel im Straßengraben. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. Es handelt sich um einen 35jährigen bekannten Straftäter. In dem verunglückten Tatauto fand die Polizei unter anderem 10 Kanister mit Kraftstoff und diverse Einbruchswerkzeuge.

Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hierfür musste die B71 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.