Flechtingen - Ein 17 Jahre alter Beifahrer ist bei einem Autounfall im Bördekreis tödlich verunglückt. Der 19-jährige Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte.

Er habe am Mittwochnachmittag in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen verloren. Dieser geriet den Ermittlungen zufolge ins Schleudern, überschlug sich und prallte gegen einen Baum.

Der Unfall passierte auf der L24 in Richtung Wegenstedt auf Höhe des Abzweigs Velsdorf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Beifahrer so schwer verletzt, dass er am Unfallort starb. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.