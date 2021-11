Einbruch Unbekannte Täter schlagen Scheibe von Schule in Erxleben ein und verletzen sich

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (24. November) in einer Schule in der Parkstraße in Erxleben eine Scheibe eingeschlagen und sind in den Keller eingestiegen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.