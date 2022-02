Unfall: 18-Jährige kommt beim Sitzverstellen in der Börde von der Fahrbahn ab

Wegen des Sitzverstellens ist eine 18-Jährige in der Börde in Erxleben verunfallt.

Erxleben (vs) - Am 4. Februar gegen 8.25 Uhr befuhr in Erxleben eine Autofahrerin die Hörsinger Straße in Richtung Ortsmitte. Plötzlich kam sie nach links auf die Gegenfahrbahn, fuhr über den Bordstein auf den Gehweg und fuhr gegen zwei kleine Bäume

Dort blieb das Auto stehen. Die 18-jährige Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Am Auto entstand Sachschaden.

Zu der Ursache befragt, äußerte die junge Frau, dass sie eigentlich nur den Fahrersitz verstellen wollte.