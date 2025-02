Auf der A2 bei Alleringersleben hat am Freitag es gekracht. Bei dem Unfall landete ein Lkw auf der Seite. Die A2 war bis spät in die Nacht in Richtung Berlin voll gesperrt.

Alleringersleben. - Auf der A2 zwischen der Ausfahrt Alleringersleben und dem Rastplatz Lorkberg Süd hat ein Lkw-Fahrer am Freitag gegen 11 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 51 Jahre alte Fahrer kippte bei dem Unfall mit seinem Lkw auf die Beifahrerseite.

Die Autobahn war bis Samstagmorgen gegen 3 Uhr gesperrt. Jetzt rollt der Verkehr wieder.

Unfall auf der A2: Hunderte Liter Diesel sickern ins Erdreich

An der Sattelzugkombination entstand in Folge des Verkehrsunfalls wirtschaftlicher Totalschaden, so die Polizei. Bei dem Unfall sei der Fahrer leicht verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht worden.

Da der Lkw Schinken geladen hatte, musste die Polizei die Fracht erst einmal inspizieren. Vor der Begutachtung des Schinkens sei eine Bergung nicht möglich gewesen.

Aufgrund des Unfalls sei außerdem der Dieseltank des Lkw aufgerissen worden, wodurch mehrere Hunderte Liter Diesel ins Erdreich sickerten.

Der Gesamtschaden werde auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt.