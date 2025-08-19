Auf der A2 Höhe Morsleben ist ein Lkw am Ende eines Staus auf einen Autotransporter geprallt. Dabei hat sich der Lkw bis auf die Ladefläche des Transporters geschoben.

Morsleben. – Auf der A2 in Richtung Hannover ist es am Dienstagsvormittag zu einem Unfall mit drei Lkw gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte sich der Verkehr auf der Autobahn nahe Morsleben wegen eines Unfalls in Niedersachsen gestaut. Ein mit Kunststoffrohren beladener Lkw habe das Stauende zu spät bemerkt und sei auf einen nicht beladenen Autotransporter aufgefahren, so die Polizei weiter.

A2-Unfall: Lkw bei Aufprall auf Ladefläche von Autotransporter geschoben

Durch die Wucht des Aufpralls habe sich der Lkw bis auf die Ladefläche des Autotransporters geschoben. Beide Fahrzeuge seien dann auf einen weiteren Lkw geprallt.

Der 53-jährige Fahrer des Autotransporters sei bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Der 63-jährige Unfallverursacher sei unverletzt geblieben.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten werde der Verkehr aktuell auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis in die frühen Abendstunden andauern, so die Polizei.