Totalschaden Unfall auf der A2 bei Helmstedt: 60-Jähriger kracht in Leitplanke

Auf der A2 in Richtung Hannover ist es am Donnerstagnachmittag (10. März) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 60-jähriger kam von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke.