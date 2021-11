Unfall auf der A2 bei Irxleben: Zwei Menschen zum Teil schwer verletzt

Für die Dauer des Rettungseinsatzes musste die A2 in Richtung Hannover am Sonntagmorgen (14. November) gesperrt werden. Zwei Menschen wurden verletzt.

Irxleben (vs) - Ein Auffahrunfall sorgte am Sonntagmorgen (14. November) für eine Vollsperrung der A2 in Richtung Hannover. Nahe der Ausfahrt Irxleben war ein Golf auf einen Opel aufgefahren. Dabei wurden zwei Personen verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 6.50 Uhr war die Fahrerin (45) eines VW-Golf auf der rechten Fahrspur auf einen Opel aufgefahren. Die 45-Jährige wurde bei dem Crash schwer verletzt. Sie wurde ebenso ins Krankenhaus gebracht wie ein 71-jähriger Insasse des Opels, der leichte Verletzungen erlitt. Fahrer und Beifahrer des Opels blieben nach Angaben der Polizei unverletzt.

Für die Versorgung der Verletzten waren ein Rettungshubschrauber und zwei Krankenwagen im Einsatz. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Hannover kurzzeitig voll gesperrt werden.