Stau Unfall auf der A2: Lkw kracht bei Abfahrt Marienborn/Helmstedt in Sattelzug

Auf der A2 in Richtung Hannover ist am Dienstagmorgen (1. März) in der Nähe der Abfahrt Marienborn/Helmstedt ein Lkw in einen weiteren Sattelzug gekracht. Die Bergungsarbeiten dauern an. Dadurch kommt es zu einem kilometerlangen Stau.