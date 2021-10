Unfall auf der A2: Metallstangen bohren sich durch Frontscheibe - Lkw-Fahrer unverletzt

Wie durch ein Wunder ist ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall auf der A2 in Richtung Berlin am Freitagvormittag nahezu unverletzt geblieben und das, obwohl sich zwei Metallstangen durch die Frontscheibe gebohrt hatten. Aufgrund der Aufräumarbeiten kommt es aktuell noch zu Behinderungen.

Landkreis Börde (vs) - Ein Unfall hat sich am Freitagmorgen auf der A2 zwischen Braunschweig und Magdeburg ereignet. Ein Stau hatte sich infolge dessen in Höhe Bornstedt (Ortsteil der Einheitsgemeinde Hohe Börde) in Richtung Berlin gebildet.

Der Fahrer eines Lkw-Gespanns erkannte diese Situation zu spät und krachte ungebremst in das Stauende. Dabei schob er einen mit Granulat beladenen Sattelzug auf einen weiteren Lkw. Dessen Fahrer hatte das Unglück im Rückspiegel bereits kommen sehen.

Vom Fahrerhaus des aufgefahrenden Lkw ist kaum noch etwas zu sehen, da es so eingequetscht wurde. Wie durch ein Wunder blieb der Unfallverursacher nahezu unverletzt. Foto: Matthias Strauß

„Der Kollege hinter mir und ich hatten die Warnblinker angemacht. Ich sah in den Rückspiegel eine weiße Wolke und da habe ich mich an meinem Lenkrad festgehalten", so Bernd Schwertfeger. Dann habe es auch schon geknallt. An der Zugmaschine hinter ihm entstand Totalschaden, sie steckte in seiner Ladefläche.

Metallstangen bohren sich durch Frontscheibe

Der Unfallverursacher hatte den Lkw hinter ihm auf sein Fahrzeug geschoben. Bernd Schwertfeger blieb jedoch unverletzt und eilte dem betroffenen Kollegen zu Hilfe. Doch obwohl sich zwei Metallstangen durch die Frontscheibe und das Lenkrad gebohrt hatten, kletterte der Unfallverursacher eigenständig aus seiner völlig zerstörten Fahrerkabine. „Er hatte großes Glück und nur eine Schramme", so Schwertfeger.

Wegen der Aufräumarbeiten bildete sich ein Stau von etwa zehn Kilometer Länge in Richtung Berlin. Wie Bergungsleiter Markus Reimann schilderte, hatten die Einsatzkräfte Probleme zur Unfallstelle zu gelangen: „Die Anfahrt war katastrophal. Es gab mal wieder keine Rettungsgasse."

Keine Rettungsgasse - Lkw-Fahrer filmt Trümmerhaufen

Erst mit Beginn der Bergung konnte die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeiführen. Dies nutzte ein Lkw-Fahrer aus, um den Trümmerhaufen während der Fahrt mit dem Handy zu filmen. Dabei kam sein Lkw leicht in schlingern. Er wurde von der Polizei angehalten und muss sich nun auf ein saftiges Bußgeld einstellen.

Wann die Autobahn wieder vollständig freigegeben werden kann, steht derzeit noch nicht fest. Unter anderem müssen große Mengen Granulat von der Fahrgbahn geräumt werden.