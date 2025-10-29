In Flechtingen ist ein 69-jähriger Betrunkener am Dienstagabend plötzlich auf die Straße gelaufen. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und verletzte den Mann schwer.

Ein betrunkener Fußgänger wurde am Dienstag in Flechtingen von einem Auto angefahren.

Flechtingen. – Bei einem Unfall am Dienstagabend in Flechtingen (Landkreis Börde) ist ein betrunkener Fußgänger schwer verletzt worden, so die Polizei.

Demnach war eine 62-Jährige gegen 17.40 Uhr in ihrem Auto in Flechtingen unterwegs. Vom Fußweg trat ein 69-Jähriger plötzlich auf die Straße. Die Fahrerin habe nicht mehr ausweichen können.

Der Fußgänger zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilt. Dort sei festgestellt worden, dass er mit 0,69 Promille unterwegs gewesen sei.