Unfall in Haldensleben: Mit über 1,5 Promille in Hauswand gekracht

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist beim Abbiegen in Haldensleben in eine Hauswand gefahren. Sie stand unter Alkoholeinfluss und zog sich Verletzungen am Kopf zu.

Haldensleben (vs) - Eine junge Autofahrerin zog sich in der Nacht zum Sonntag in Haldensleben Kopfverletzungen zu, als sie alkoholisiert in eine Hauswand krachte. Dies teilte das Polizeirevier Börde mit.

Demnach wollte die 21 Jahre alte Hyundai-Fahrerin von der Alsteinstraße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr ungebremst gegen eine Hauswand. Bei dem Aufprall erlitt die Fahrerin eine Kopfverletzung und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrerin ein Atemalkoholwert von über 1,5 Promille gemessen. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.