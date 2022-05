Nach schwerem Unfall mit einem Fahrrad: B245 bei Haldensleben voll gesperrt

Nach einem schweren Unfall mit einem Fahrrad ist die B245 zwischen Haldensleben und Bebertal in der Börde voll gesperrt. Autofahrer können die Unfallstelle über Hundisburg und Alt Haldensleben umfahren.

Haldensleben/Bebertal (vs) - Nach einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen ist die Bundesstraße 245 zwischen Haldensleben und Bebertal in beide Richtungen voll gesperrt. Dies teilte die Polizei mit.

Demnach ereignete sich der Unfall kurz vor dem Ortsausgang Haldensleben in Richtung Bebertal. Nach Aussagen von Augenzeugen wollte ein Fahrradfahrer die Bundesstraße von rechts nach links überqueren. Vermutlich hatte er dabei den laufenden Verkehr nicht beachtet und wurde von einem Kleintransporter mit Anhänger erfasst.

Der Fahrradfahrer schleuderte daraufhin gegen die Beifahrertür und wurde durch den Aufprall verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Polizei untersucht nun den genauen Unfallhergang. Hierfür wurde auch eine Drohne angefordert.

Die B245 bleibt aufgrund des Unfalls voll gesperrt. Autofahrer können die Unfallstelle über Hundisburg und Alt Haldensleben umfahren.