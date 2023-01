Polizist bei Verkehrskontrolle in der Börde verletzt

Als ein Fahrzeug am Freitag (13.01.2023) in Walbeck im Landkreis Börde ohne Licht fuhr, wollten Polizisten das Auto stoppen. Doch die zwei Insassen des Autos fuhren weiter, verursachte einen Unfall und verletzten einen Polizisten.

Walbeck (vs) - Im Rahmen der Streifentätigkeit sind am Freitagabend (13.01.2022) die Beamten auf ein Kraftfahrzeug mit einem amtlichen Kennzeichen des Bördekreises in Walbeck (Ortsteil der Stadt Oebisfelde-Weferlingen) aufmerksam geworden.

Dieses fuhr ohne eingeschaltetes Licht. Die Beamten entschieden sich daraufhin zu einer Verkehrskontrolle. Der Fahrzeugführer ignorierte, laut Polizeibericht, mehrfach die Haltesignale der Polizei und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen.

In einer scharfen Rechtskurve kollidierte das Fahrzeug dann mit einer Mauer. Beim Zurücksetzen beschädigte der Fahrzeugführer den bereits dahinterstehenden Funkstreifenwagen. Die zwei Insassen stiegen aus dem unfallverursachenden Fahrzeug und flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Die Beamten konnten den Fahrzeugführer erreichen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei ein Beamter verletzt wurde.