Haldensleben. - Am Dienstag ist es in der Rottmeisterstraße in Haldensleben zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei zwei Senioren verletzt.

Demnach sei eine 53-jährige Audi-Fahrerin an einer Kreuzung mit einem vorfahrtsberechtigten Wagen eines 84-Jährigen zusammengestoßen. Bei dem Unfall erlitten der Senior und seine 83-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen und seien zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Laut der Polizei seien beide Fahrzeuge durch den Aufprall stark beschädigt worden. Aufgrund austretender Flüssigkeiten musste ein Abschleppunternehmen die Bergung übernehmen. Nach ersten Erkenntnissen könnte die tiefstehende Sonne eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben. Wegen der genauen Umstände ermittele die Polizei nun.

Nach Unfall wegen tiefstehender Sonne: Polizei mit Appel an Autofahrer

Bereits am Vortag ist es in Bebertal zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Dort gilt die tiefstehende Sonne ebenfalls als vermutete Unfallursache. Aus diesem Grund appelliert die Polizei an alle Autofahrer bei tiefstehender Sonne vorsichtig zu fahren.

Bei tiefstehender Sonne wird empfohlen die Geschwindigkeit anzupassen, die Sonnenblende oder Sonnenbrille zu nutzen sowie für eine saubere Frontscheibe zu sorgen. Auch vorausschauendes Fahren, eingeschaltete Beleuchtung und vorsichtiges Abbremsen bei starker Blendung würden empfohlen.