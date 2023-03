Alleringersleben - Auf der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Braunschweig müssen Autofahrer heute Vormittag viel Geduld haben. Wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall sind seit 8 Uhr zwei Fahrstreifen in Richtung Westen voll gesperrt. Zusätzlich kommt es bei Erxleben zu Behinderungen wegen einer Baustelle. Es ist mit langen Staus zu rechnen.

Wie die Autobahnpolizei Sachsen-Anhalt mitteilte, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 37- jähriger Fahrzeugführer befuhr die A2 in Richtung Hannover. Zwischen dem Parkplatz Lorkberg und der Anschlussstelle Alleringersleben kam dieser in Folge von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab, kippte zur Seite und kam im Graben zum Liegen.

Am Sattelzug entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Bei der Zugmaschine handelt es sich um ein gasbetriebenes Zugfahrzeug. Für die Bergungsarbeiten wurde ein Kran angefordert. Die Bergungsarbeiten laufen.