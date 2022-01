Update: Unfall auf A2 - Lkw durchbricht in Richtung Hannover mit 24 Tonnen Kaffee Leitplanke

Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstagmorgen (18. Januar) auf der A2 in der Börde von der Fahrbahn abgekommen. Als Unfallursache wird Sekundenschlaf vermutet. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten sind abgeschlossen.

Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstagmorgen (18. Januar) auf der A2 in der Börde von der Fahrbahn abgekommen. Als Unfallursache wird Sekundenschlaf verursacht. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Alleringersleben - Bis zum Dienstagabend dauerte die Bergung eines verunfallten LKWs auf der Autobahn 2. In Richtung Hannover kam es dadurch zu Behinderungen. Nach ersten Informationen der Polizei war der Lkw-Fahrer mit dem Sattelzug in Richtung Hannover unterwegs, als er bei Alleringersleben in der Börde nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Kurz hinter einer Brücke durchschlug der Laster die Leitplanke, walzte diese auf etwa 100 Meter nieder und kippte auf die Seite. Der 46-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Als mögliche Unfallursache wird Sekundenschlaf vermutet.

Bevor der Lkw, der mit 24 Tonnen Kaffee beladen war, wieder aufgerichtet werden konnte, mussten tausende Kaffeepackungen per Hand umgeladen werden. Hierfür waren etwa vier Stunden eingeplant. „Doch daraus wurde nichts, denn hinter den großen Packungen lagen noch jede Menge kleinere Päckchen Kaffee im Anhänger. Die 5er Packs waren alle beschädigt, was die Aufräumarbeiten um weitere drei Stunden verlängerte", so Bergungsleiter Markus Reimann.

Erst nachdem der Anhänger vollständig entladen war, konnten zwei Bergungsfahrzeuge den verunglückten Lkw aufrichten und aus den Graben ziehen. „Wir haben die Ladung fein säuberlich umgepackt. Wie es aussieht, konnten wir etwa 95 Prozent der Ware retten. Ein Havariekommissar wird heute entscheiden, wie es mit dem Kaffee weitergeht", so Markus Reimann. Die Schadenshöhe soll bei 70.000 Euro liegen.

Während der Aufräumarbeiten musste der Verkehr teils einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Eine gefährliche Situation für alle Beteiligten. Reimann: „Teilweise fuhren die Lkw mit 90 km/h an uns vorbei. Einige Autofahrer waren sogar noch schneller. Dies ist unverantwortlich."