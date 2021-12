Verwüstung bei Autohändler: Unbekannte beschädigen 33 Autos in Weferlingen

In Weferlingen haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen Schaden von rund 80.000 Euro angerichtet (Symbolfoto).

Weferlingen/DUR – In Weferlingen haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen Schaden von rund 80.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, drangen der oder die Täter in das Gelände eines Gebrauchtwagenhandels an der Magdeburger Straße ein. Dort zerstörten sie die Scheiben und Reifen von insgesamt 3 Pkw. Zudem wurden drei Scheiben des Gebäudes zerstört.

Unter der Telefonnummer 03904/4780 bittet die Polizei in Haldensleben um Hinweise zu dem Vorfall.