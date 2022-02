Wahlkreisbüro der AfD in Haldensleben in der Börde beschmiert

Ihre Meinung über die Partei AfD haben Unbekannte in Haldensleben in der Börde zum Ausdruck gebracht. Sie beschmierten das Wahlkreisbüro.

Ein AfD-Wahlkreisbüro ist in der Börde beschmiert worden. Symbolbild:

Haldensleben (vs) - Mit Farbe haben Unbekannte ihren Unmut über die Partei AfD in Haldensleben in der Börde zum Ausdruck gebracht. Dies teilte ein Sprecher des Polizeireviers Börde mit.

Von Freitag zu Samstag wurden demnach am Wahlkreisbüro der AfD sowie der Hauswand des Haldensleber Rathauses der Schriftzug „FCK AFD“ mit grüner Farbe aufgebracht. Zudem wurden der Türrahmen sowie das Türschloss des Wahlkreisbüros mit Bauschaum ausgesprüht.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde telefonisch entgegen.