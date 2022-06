feuerwehr im einsatz Waldbrand im Landkreis Börde wegen flammender Holzernte-Maschine

Im Waldgebiet zwischen Bülstringen und Calvörde im Landkreis Börde stand am Donnerstagabend eine Holzernte-Maschine in Flammen. Das Feuer war in mehreren Kilometern Entfernung zu sehen.